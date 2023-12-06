Вышел трейлер LEGO-режима для Fortnite

6 декабря компания Epic Games опубликовала кинематографический трейлер LEGO-режима для Fortnite. В ролике показали процесс строительства деревянного домика, смотровой вышки, а также красоту открытого мира, загадочную шахту и множество LEGO-скинов персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале LEGO Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games/LEGO.

LEGO Fortnite — это полноценная игра про выживание и приключения в открытом мире со стилистикой кубиков LEGO. Проще говоря, это LEGO Minecraft. Его созданием занимались команды Epic Games и LEGO Group.

Геймерам будут доступны разнообразные биомы и геймплейные механики, завязанные на сборе объектов из конструктора. Выход LEGO-режима для Fortnite состоится уже 7 декабря.