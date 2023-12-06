Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер LEGO-режима для Fortnite

Вышел трейлер LEGO-режима для Fortnite
Комментарии

6 декабря компания Epic Games опубликовала кинематографический трейлер LEGO-режима для Fortnite. В ролике показали процесс строительства деревянного домика, смотровой вышки, а также красоту открытого мира, загадочную шахту и множество LEGO-скинов персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале LEGO Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games/LEGO.

LEGO Fortnite — это полноценная игра про выживание и приключения в открытом мире со стилистикой кубиков LEGO. Проще говоря, это LEGO Minecraft. Его созданием занимались команды Epic Games и LEGO Group.

Геймерам будут доступны разнообразные биомы и геймплейные механики, завязанные на сборе объектов из конструктора. Выход LEGO-режима для Fortnite состоится уже 7 декабря.

Материалы по теме
Fortnite собрала рекордные 2,7 млн зрителей на Twitch во время ивента с концертом Эминема
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android