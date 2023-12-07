В LEGO Fortnite играют 1,5 млн человек: сейчас режим популярнее королевской битвы

7 декабря компания Epic Games выпустила LEGO Fortnite — первую новую игру внутри Fortnite. Спустя несколько часов онлайн режима превысил 1,5 млн человек, что сделало её популярнее королевской битвы.

Фото: Epic Games

В общей сложности сейчас в Fortnite играет более 3,2 млн человек. Для сравнения: онлайн во все режимах королевской битвы, включая рейтинговые матчи, составляет 1,14 млн геймеров.

LEGO Fortnite — это полноценная игра про выживание и приключения в открытом мире со стилистикой кубиков LEGO. Проще говоря, это LEGO Minecraft. Её созданием занимались команды Epic Games и LEGO Group.

LEGO Fortnite доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и Android, а также в GeForce Now, Amazon Luna и Xbox Cloud Gaming.