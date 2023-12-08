Вышел трейлер Rocket Racing — аркадной гонки от авторов Rocket League

На церемонии The Game Awards 2023 студия Psyonix представила первый трейлер Rocket Racing — аркадной гоночной игры. Проект станет частью метавселенной Fortnite уже сегодня, 8 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Epic Games.

За разработку Rocket Racing отвечают авторы Rocket League — из неё в гонку перенесут машины и другой контент. Все подробности станут известны вместе с релизом.

Церемония The Game Awards 2023 проходит прямо сейчас в Лос-Анджелесе, США. Пре-шоу стартовало в 3:30 по московскому времени, а полноценная выставка началась в 4:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2023 года зрителей также ждут анонсы новых игр и трейлеры уже представленных тайтлов.