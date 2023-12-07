The Game Awards 2023: главные новости и анонсы игр. LIVE

До начала мероприятия осталось несколько часов.

The Game Awards 2023 вот-вот начнётся: уже через несколько часов, в 3:30 мск стартует предварительное шоу с несколькими анонсами, после чего, в 4:00 мск, начнётся основное трёхчасовое шоу — помимо награждения главных игр 2023 года, там будет и масса показов грядущих релизов.

Мы будем вести прямую текстовую трансляцию события, рассказывая обо всём важном здесь. Если не собираетесь смотреть событие в прямом эфире, можете зайти сюда после окончания и узнать всё самое важное.

Где смотреть The Game Awards 2023? Сначала старые Только важные Live Михаил Шевкун Где смотреть The Game Awards 2023? Прямой эфир начнётся в 3:15 мск: прешоу стартует в 03:30 мск, а основное шоу — в 04:00 мск.

А чего вы ждёте от мероприятия? Массовых утечек анонсов и трейлеров не было, поэтому интересно, насколько много сюрпризов удалось подготовить организаторам. Церемония никогда не была «стабильной»: в какие-то годы была масса крупных показов, а в другие — нет.