«Аватар 3» не назовут «Носитель семени»

В 2018 году издание BBC опубликовало план по развитию серии фильмов «Аватар». В документе вторая часть саги носила подзаголовок «Путь воды» (его таким и оставили), третья — «Носитель семени», четвёртая — «Наездник Тулкуна», а пятая — «В поисках Эйвы».

Недавно продюсер триквела Джон Ландау пообщался с журналистами издания ComicBook. В ходе разговора он заявил, что ленту не назовут «Носитель семени» — это был лишь один из вариантов. Однако новый подзаголовок фильма Ландау не раскрыл.

В «Аватаре 3» сменится рассказчик. Вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Кроме того, Кэмерон говорил, что в сюжете появятся новые племена, включая огненных на'ви.

Ожидается, что премьера «Аватара 3» состоится 19 декабря 2025 года. В середине ноября режиссёр Джеймс Кэмерон объявил, что у команды начались напряжённые два года постпродакшена.