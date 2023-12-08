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Ремейк Resident Evil 4 вышел для шлемов виртуальной реальности PS VR2

Ремейк Resident Evil 4 вышел для шлемов виртуальной реальности PS VR2
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Издательство Capcom опубликовало релизный трейлер ремейка Resident Evil 4 для шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. Проект полностью бесплатно доступен всем обладателям PS5-версии игры в качестве отдельного дополнения.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Capcom.

Разработчики отмечают, что в VR-версии Resident Evil 4 игроки смогут ещё лучше погрузиться в жуткую атмосферу ремейка хоррора, получить более иммерсивный опыт от взаимодействия с окружением, а также использовать уникальные жесты для перезарядки огнестрельного оружия и блокирования атак противников.

Ранее для PlayStation VR2 также стала доступна Resident Evil Village — восьмая номерная часть «Обители зла».

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