Похоже, ремейк Resident Evil 4 получит золотое издание

В Сети обратили внимание, что Capcom, похоже, готовит к выпуску золотое издание ремейка Resident Evil 4. Страница с ним появилась на сайте Metacritic.

Интересно, что на странице даже есть дата выпуска Gold Edition — его релиз ожидается 9 февраля 2024 года. Capcom пока что не анонсировала золотое издание тайтла. Возможно, это произойдёт на The Game Awards, которая пройдёт в ночь с 7 на 8 декабря.

Фото: Metacritic

Что войдёт в состав золотого издания, неизвестно. Можно предположить, что Capcom включит в него сам ремейк Resident Evil 4 и дополнение Separate Ways, в котором нужно играть за Аду Вонг и проходить сюжет параллельно тому, как по нему продвигается Леон Кеннеди.

Ремейк Resident Evil 4 доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.