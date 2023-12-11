Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аналитики рассказали, почему опасно раздавать домашний Wi-Fi гостям

Аналитики рассказали, почему опасно раздавать домашний Wi-Fi гостям
Комментарии

Эксперты провайдера цифровых услуг «Дом.ру» в беседе с RT рассказали, что наличие в жилом помещении гостевой Wi-Fi-сети важно для безопасности онлайн-данных хозяев, чьи устройства подключены к основному источнику передачи интернета.

В первую очередь опасность заключается в утечке банковских данных хозяев. Чтобы этого избежать, эксперты рекомендует управлять трафиком, ограничивать скорость гостевой сети или установить конкретное время доступа к ней.

Владельцы некоторых роутеров могут ограничивать скорость, управлять трафиком и устанавливать время доступа к гостевой сети через настройки, что минимизирует риски и защищает данные и безопасность соединения.

Ещё аналитики порекомендовали периодически обновлять ПО роутера.

Материалы по теме
Чат-бот ChatGPT перестал выполнять некоторые запросы — разработчики подтвердили проблему
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android