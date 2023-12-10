Чат-бот ChatGPT перестал выполнять некоторые запросы — разработчики подтвердили проблему

В начале декабря пользователи нейросети ChatGPT сообщили об ухудшении работы программы. Чат-бот начал куда дольше отвечать на запросы юзеров, а на некоторые вопросы приложение и вовсе перестало реагировать или выдавать информацию спустя несколько часов.

Создатели нейросети из OpenAI подтвердили наличие проблемы, однако не обещали, что исправят её в ближайшее время. По словам разработчиков, последняя модель вышла почти месяц назад, а жалобы начали поступать лишь недавно. Теперь авторам предстоит понять, что именно пошло не так.

Мы слышим все ваши отзывы о том, что GPT4 становится всё более ленивым! Мы не обновляли модель с 11 ноября, и это происходит не из-за нашей работы. Поведение чат-бота может быть непредсказуемым, и мы пытаемся это исправить.

В Open AI отметили, что ChatGPT отвечает долго лишь на некоторые запросы — во всём остальном программа работает стабильно.