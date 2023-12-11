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Названы самые желанные для школьников России подарки на Новый год

Названы самые желанные для школьников России подарки на Новый год
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Онлайн-школа Rebotica провела исследование, в ходе которого выяснился самый желанный подарок у российских школьников в возрасте от 8 до 14 лет. С результатами исследования ознакомилось издание «Газета.Ru».

Ожидаемо самыми желанными подарками оказались гаджеты. На втором месте оказались конструкторы и наборы по мотивам популярных игр, на третьем — спортивная экипировка. Помимо уже привычных велосипедов, коньков и скейтборда, в 2024 году школьники хотят получить в подарок сноуборд, вейкборд или горные лыжи.

Школьники обожают технологии, поэтому разные гаджеты, такие как смартфоны, наушники, колонки, планшеты или VR-гарнитура, станут отличным подарком. Эти устройства не только развивают разные важные навыки, но и приносят детям удовольствие от использования.

Видеоигры и консоли оказались лишь на пятом месте среди пожеланий школьников.

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