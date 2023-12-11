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Все номинанты на «Золотой глобус — 2024» — дата проведения, номинации, фильмы и актеры

Стали известны номинанты на «Золотой глобус» — 2024
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Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала претендентов на получение престижной кинопремии «Золотой глобус». Церемония награждения пройдёт в «Беверли-Хиллз» в воскресенье, 7 января 2024 года.

Больше всего наград могут получить «Барби» и «Оппенгеймер» — у них сразу по восемь номинаций. Стоит отметить, что в этом году организаторы ввели новую номинацию «Кинематографические достижения и кассовые сборы», на которую будет претендовать сразу восемь картин.

В список номинантов попали сразу две адаптации видеоигр: сериал «Одни из нас» (The Last of Us) и мультфильм «Супербратья Марио».

Лучший фильм (драма)

  • «Оппенгеймер»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Прошлые жизни»
  • «Маэстро»
  • «Анатомия падения»
  • «Зона интересов»

Лучший фильм (мюзикл/комедия)

  • «Air: Большой прыжок»
  • «Барби»
  • «Американское чтиво»
  • «Оставленные»
  • «Май декабрь»
  • «Бедные-несчастные»

Лучший сериал (драма)

  • «1923»
  • «Корона»
  • «Одни из нас»
  • «Дипломатка»
  • «Утреннее шоу»
  • «Наследники»

Лучший сериал (мюзикл/комедия)

  • «Начальная школа «Эбботт»»
  • «Барри»
  • «Медведь»
  • «Быть присяжным»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Тед Лассо»

Лучший сценарий

  • «Барби»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Оппенгеймер»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Прошлые жизни»
  • «Анатомия падения»
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Лучший мультфильм

  • «Мальчик и птица»
  • «Элементарно»
  • «Человек-паук: Паутина вселенных»
  • «Братья Супер Марио в кино»
  • «Судзумэ, закрывающая двери»
  • «Заветное желание»

Лучший актер (драма)

  • Брэдли Купер («Маэстро»)
  • Леонардо ДиКаприо («Убийцы цветочной луны»)
  • Колман Доминго («Растин»)
  • Барри Кеоган («Солтбёрн» 18+)
  • Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»)
  • Эндрю Скотт («Мы всем чужие» 18+)

Лучший актер (мюзикл или комедия)

  • Николас Кейдж («Герой наших снов»)
  • Тимоти Шаламе («Вонка»)
  • Мэтт Дэймон («Air: Большой прыжок»)
  • Пол Джаматти («Оставленные»
  • Хоакин Феникс («Все страхи Бо»)
  • Джеффри Райт («Американское чтиво)

Лучшая актриса в фильме (драма)

  • Аннет Бенинг («Дайана Найэд)
  • Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)
  • Сандра Хюллер («Анатомия падения)
  • Грета Ли («Прошлые жизни»)
  • Кэри Маллиган («Маэстро»)
  • Кейли Спейни («Присцилла»)

Лучшая актриса в фильме (мюзикл/комедия)

  • Фэнтейжа Баррино («Цвет пурпурный»)
  • Дженнифер Лоуренс («Без обид»)
  • Натали Портман («Май декабрь»)
  • Альма Пёвсти («Опавшие листья»)
  • Марго Робби («Барби»)
  • Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Лучший актер второго плана в фильме (мюзикл или комедия)

  • Райан Гослинг («Барби»)
  • Роберт-Дауни мл. («Оппенгеймер»)
  • Чарльз Мелтон («Май декабрь»)
  • Марк Руффало («Бедные-несчастные»)
  • Уиллем Дефо («Бедные-несчастные»)
  • Роберт де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
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Лучший актер в драматическом сериале

  • Брайан Кокс («Наследники»)
  • Киран Калкин («Наследники»
  • Гэри Олдман («Медленные лошади»)
  • Педро Паскаль («Одни из нас»)
  • Джереми Стронг («Наследники»)
  • Доминик Уэст («Корона»)

Лучший режиссер

  • Брэдли Купер («Маэстро»)
  • Грета Гервиг («Барби»)
  • Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)
  • Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
  • Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)
  • Селин Сон («Прошлые жизни»)

«Кинематографические достижения и кассовые сборы»

  • «Барби»
  • «Стражи Галактики 3»
  • «Джон Уик 4»
  • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»
  • «Оппенгеймер»
  • «Человек-паук: Через вселенные»
  • «Братья Супермарио в кино»
  • «Тейлор Свифт: The Eras Tour»
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