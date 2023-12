Стали известны номинанты на «Золотой глобус» — 2024

Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала претендентов на получение престижной кинопремии «Золотой глобус». Церемония награждения пройдёт в «Беверли-Хиллз» в воскресенье, 7 января 2024 года.

Больше всего наград могут получить «Барби» и «Оппенгеймер» — у них сразу по восемь номинаций. Стоит отметить, что в этом году организаторы ввели новую номинацию «Кинематографические достижения и кассовые сборы», на которую будет претендовать сразу восемь картин.

В список номинантов попали сразу две адаптации видеоигр: сериал «Одни из нас» (The Last of Us) и мультфильм «Супербратья Марио».

Лучший фильм (драма)

«Оппенгеймер»

«Убийцы цветочной луны»

«Прошлые жизни»

«Маэстро»

«Анатомия падения»

«Зона интересов»

Лучший фильм (мюзикл/комедия)

«Air: Большой прыжок»

«Барби»

«Американское чтиво»

«Оставленные»

«Май декабрь»

«Бедные-несчастные»

Лучший сериал (драма)

«1923»

«Корона»

«Одни из нас»

«Дипломатка»

«Утреннее шоу»

«Наследники»

Лучший сериал (мюзикл/комедия)

«Начальная школа «Эбботт»»

«Барри»

«Медведь»

«Быть присяжным»

«Убийства в одном здании»

«Тед Лассо»

Лучший сценарий

«Барби»

«Бедные-несчастные»

«Оппенгеймер»

«Убийцы цветочной луны»

«Прошлые жизни»

«Анатомия падения»

Лучший мультфильм

«Мальчик и птица»

«Элементарно»

«Человек-паук: Паутина вселенных»

«Братья Супер Марио в кино»

«Судзумэ, закрывающая двери»

«Заветное желание»

Лучший актер (драма)

Брэдли Купер («Маэстро»)

Леонардо ДиКаприо («Убийцы цветочной луны»)

Колман Доминго («Растин»)

Барри Кеоган («Солтбёрн» 18+)

Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»)

Эндрю Скотт («Мы всем чужие» 18+)

Лучший актер (мюзикл или комедия)

Николас Кейдж («Герой наших снов»)

Тимоти Шаламе («Вонка»)

Мэтт Дэймон («Air: Большой прыжок»)

Пол Джаматти («Оставленные»

Хоакин Феникс («Все страхи Бо»)

Джеффри Райт («Американское чтиво)

Лучшая актриса в фильме (драма)

Аннет Бенинг («Дайана Найэд)

Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)

Сандра Хюллер («Анатомия падения)

Грета Ли («Прошлые жизни»)

Кэри Маллиган («Маэстро»)

Кейли Спейни («Присцилла»)

Лучшая актриса в фильме (мюзикл/комедия)

Фэнтейжа Баррино («Цвет пурпурный»)

Дженнифер Лоуренс («Без обид»)

Натали Портман («Май декабрь»)

Альма Пёвсти («Опавшие листья»)

Марго Робби («Барби»)

Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Лучший актер второго плана в фильме (мюзикл или комедия)

Райан Гослинг («Барби»)

Роберт-Дауни мл. («Оппенгеймер»)

Чарльз Мелтон («Май декабрь»)

Марк Руффало («Бедные-несчастные»)

Уиллем Дефо («Бедные-несчастные»)

Роберт де Ниро («Убийцы цветочной луны»)

Лучший актер в драматическом сериале

Брайан Кокс («Наследники»)

Киран Калкин («Наследники»

Гэри Олдман («Медленные лошади»)

Педро Паскаль («Одни из нас»)

Джереми Стронг («Наследники»)

Доминик Уэст («Корона»)

Лучший режиссер

Брэдли Купер («Маэстро»)

Грета Гервиг («Барби»)

Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)

Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)

Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)

Селин Сон («Прошлые жизни»)

«Кинематографические достижения и кассовые сборы»