Стали известны номинанты на «Золотой глобус» — 2024
Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала претендентов на получение престижной кинопремии «Золотой глобус». Церемония награждения пройдёт в «Беверли-Хиллз» в воскресенье, 7 января 2024 года.
Больше всего наград могут получить «Барби» и «Оппенгеймер» — у них сразу по восемь номинаций. Стоит отметить, что в этом году организаторы ввели новую номинацию «Кинематографические достижения и кассовые сборы», на которую будет претендовать сразу восемь картин.
В список номинантов попали сразу две адаптации видеоигр: сериал «Одни из нас» (The Last of Us) и мультфильм «Супербратья Марио».
Лучший фильм (драма)
- «Оппенгеймер»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Прошлые жизни»
- «Маэстро»
- «Анатомия падения»
- «Зона интересов»
Лучший фильм (мюзикл/комедия)
- «Air: Большой прыжок»
- «Барби»
- «Американское чтиво»
- «Оставленные»
- «Май декабрь»
- «Бедные-несчастные»
Лучший сериал (драма)
- «1923»
- «Корона»
- «Одни из нас»
- «Дипломатка»
- «Утреннее шоу»
- «Наследники»
Лучший сериал (мюзикл/комедия)
- «Начальная школа «Эбботт»»
- «Барри»
- «Медведь»
- «Быть присяжным»
- «Убийства в одном здании»
- «Тед Лассо»
Лучший сценарий
- «Барби»
- «Бедные-несчастные»
- «Оппенгеймер»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Прошлые жизни»
- «Анатомия падения»
Материалы по теме
Лучший мультфильм
- «Мальчик и птица»
- «Элементарно»
- «Человек-паук: Паутина вселенных»
- «Братья Супер Марио в кино»
- «Судзумэ, закрывающая двери»
- «Заветное желание»
Лучший актер (драма)
- Брэдли Купер («Маэстро»)
- Леонардо ДиКаприо («Убийцы цветочной луны»)
- Колман Доминго («Растин»)
- Барри Кеоган («Солтбёрн» 18+)
- Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»)
- Эндрю Скотт («Мы всем чужие» 18+)
Лучший актер (мюзикл или комедия)
- Николас Кейдж («Герой наших снов»)
- Тимоти Шаламе («Вонка»)
- Мэтт Дэймон («Air: Большой прыжок»)
- Пол Джаматти («Оставленные»
- Хоакин Феникс («Все страхи Бо»)
- Джеффри Райт («Американское чтиво)
Лучшая актриса в фильме (драма)
- Аннет Бенинг («Дайана Найэд)
- Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)
- Сандра Хюллер («Анатомия падения)
- Грета Ли («Прошлые жизни»)
- Кэри Маллиган («Маэстро»)
- Кейли Спейни («Присцилла»)
Лучшая актриса в фильме (мюзикл/комедия)
- Фэнтейжа Баррино («Цвет пурпурный»)
- Дженнифер Лоуренс («Без обид»)
- Натали Портман («Май декабрь»)
- Альма Пёвсти («Опавшие листья»)
- Марго Робби («Барби»)
- Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
Лучший актер второго плана в фильме (мюзикл или комедия)
- Райан Гослинг («Барби»)
- Роберт-Дауни мл. («Оппенгеймер»)
- Чарльз Мелтон («Май декабрь»)
- Марк Руффало («Бедные-несчастные»)
- Уиллем Дефо («Бедные-несчастные»)
- Роберт де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
Лучший актер в драматическом сериале
- Брайан Кокс («Наследники»)
- Киран Калкин («Наследники»
- Гэри Олдман («Медленные лошади»)
- Педро Паскаль («Одни из нас»)
- Джереми Стронг («Наследники»)
- Доминик Уэст («Корона»)
Лучший режиссер
- Брэдли Купер («Маэстро»)
- Грета Гервиг («Барби»)
- Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)
- Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
- Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)
- Селин Сон («Прошлые жизни»)
«Кинематографические достижения и кассовые сборы»
- «Барби»
- «Стражи Галактики 3»
- «Джон Уик 4»
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»
- «Оппенгеймер»
- «Человек-паук: Через вселенные»
- «Братья Супермарио в кино»
- «Тейлор Свифт: The Eras Tour»
Комментарии