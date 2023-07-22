Шедевр на все времена: каким получился фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Любители кино месяцами спорили о противостоянии «Барби» и «Оппенгеймера», выбирая своего фаворита. Шансы только казались равными: на деле это фильмы разного калибра. «Барби» — приятная, но слишком прямолинейная драматическая комедия. Её интересно посмотреть один раз, однако скоро хайп уляжется, и приключения милой куклы забудут.

С «Оппенгеймером» иначе. Это грандиозный фильм, который охватывает важные аспекты человеческой жизни и разбивает сердце. Вспоминать и обсуждать его будут годами. Поэтому «Барби» можно пропустить, но просмотр нового хита Кристофера Нолана обязателен.

Видео доступно на YouTube-канале Universal. Права на видео принадлежат Universal.

«Оппенгеймер»: где смотреть в России?

В России нет ни официальных, ни пиратских показов. Похоже, посмотреть фильм удастся только после цифрового релиза в октябре-ноябре.

История монстра, который желал добра

«Оппенгеймер» — монументальная сага, которая охватывает длинную жизнь великого учёного. Роберт Оппенгеймер был гением: он развил идеи Эйнштейна, изменил физику и вдохновил миллионы людей. А ещё Роберт — символ смерти и разрушения, ведь именно он создал ядерное оружие.

Противоречия между личностью Оппенгеймера и его деяниями стали идеальной основой для фильма. Нам показывают, как ученый храбро борется за свободу, переживает за жертв войны и хочет поступать правильно. Вы бы видели, насколько вдохновенно он рассказывает о квантовой физике — неудивительно, что на его лекциях студенты сидят с открытым ртом. А как он переживает, когда супруга не справляется с материнством. Видно, что Роберт — несовершенный, но благородный человек.

Жизнь героя полна страданий Фото: Universal

Вот только жизнь — сложная штука, где хороший и плохой выборы зачастую неотличимы. Поэтому через страдания и сомнения герой продолжает эксперименты и вписывается в историю как великий убийца. «Я смерть, разрушитель миров», — в фильме не зря произносят эту фразу из Бхагавадгиты.

Сюжет, где главного героя одновременно любишь и ненавидишь, делает «Оппенгеймера» лучшим биографическим фильмом. Конкуренты вроде «Игр разума» и «Игры в имитацию» тоже впечатляют, но персонажи там редко делали что-то плохое, отношение к ним исключительно положительное. Зато в картине Нолана противоречивость героя отталкивает и делает его настоящим.

Любопытно, что «Оппенгеймер» отбрасывает голливудские штампы и даже не пытается развлекать привычными способами. К примеру, в трёхчасовом фильме всего одна зрелищная сцена — тот самый ядерный взрыв, который Нолан сымитировал без графики. Зрелище завораживающее и пробирает до мурашек.

В остальном кино состоит из длинных диалогов: все они идеально написаны, поставлены и сыграны. Взять хотя бы лекции Роберта, его выступление с сомнениями насчёт бомбы, расставание с ребёнком или постельную сцену. Эти эпизоды настолько атмосферные, что оторваться невозможно. В итоге упрекнуть новинку в обилии болтовни невозможно, ведь каждое слово погружает в историю и раскрывает характеры.

Жуткие эксперименты Фото: Universal

Лучшая роль Киллиана Мёрфи

Киллиан Мёрфи давно ассоциируется с депрессивным героем, который смотрит вдаль опустошённым взглядом и стильно пьёт виски. Большую часть хронометража актёр всё такой же меланхоличный, но иногда ошарашивает улыбкой, блеском в глазах, безудержной энергией. В другие моменты он теряет привычную уверенность, раскаивается и не знает, что делать.

В итоге роль Роберта Оппенгеймера кажется лучшей в карьере Мёрфи. Он блистательно справился со сложным образом и ни разу не сфальшивил. Пожалуй, за такую роль Киллиан заслуживает места в когорте величайших актёров — наряду с Ди Каприо, Аль Пачино, Дэй-Льюисом и другими легендами.

При этом зажигает не только Мёрфи. В фильме снялись Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Гэри Олдмен, Рами Малек и десятки других звёзд. Все они на второстепенных ролях, но идеально дополняют общую картину.

Мёрфи невероятно стильный Фото: Universal

«Оппенгеймер» — стоит смотреть?

Фильмов из категории «обязательно для просмотра» мало: «Побег из Шоушенка», «Бойцовский клуб», «Властелин Колец», «Форрест Гамп» — если любите кино, не имеете права пропустить эти хиты. «Оппенгеймер» только вышел, но уже стал частью великого списка. Всё же фильмы с настолько мощными историей, актёрской игрой и диалогами выходят редко.

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