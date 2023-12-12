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Google проиграла в суде против Epic Games

Google проиграла в суде против Epic Games
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Издание The Verge сообщило, что Google проиграла антимонопольное дело против Epic Games, которое было начато ещё в 2020 году после того, как из Google Play и App Store удалили Fortnite.

Согласно данным, судья вынес свой вердикт и установил, что Google превратила свой Google Play в незаконную монополию. В ответ на это вице-президент Google по связям с общественностью Уилсон Уайт заявил, что компания планирует обжаловать вердикт.

Epic Games заявила, что «результат судебного заседания можно считать победой для всех разработчиков приложений и потребителей по всему миру».

Обе стороны должны встретиться в январе 2024 года для дальнейшего урегулирования конфликта.

Суд между Epic Games и Google начался из-за того, что первая использовала свою платежную систему в Fortnite, а Google в ответ удалила игру из Google Play.

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