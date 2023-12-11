Это круто: мы поиграли в «Арену» — новый режим Escape from Tarkov в духе Counter-Strike

Для студии Battlestate Games в ближайшие недели должны состояться два важных релиза: крупнейший патч для Escape from Tarkov и бета «Арены» — сессионного шутера без необходимости исследовать локации и собирать снаряжение на разрушенных улицах Таркова.

7 декабря «Чемпионат» побывал на закрытом показе Escape from Tarkov: Arena в Санкт-Петербурге. Нам удалось не только посмотреть на будущего новичка жанра, но и пообщаться с разработчиками. Рассказываем всё, что удалось узнать о будущем франшизы Escape from Tarkov.

Видео доступно на YouTube-канале Battlestate. Права на видео принадлежат Battlestate Games.

Что такое Escape from Tarkov: Arena

На презентации была предоставлена урезанная версия «Арены»: пара карт, режимы «5 на 5» и «2 на 2». Также были доступны все виды снаряжения, которые будут в грядущей бете.

«Арена» — это Escape from Tarkov для тех, кто хочет попробовать знаменитую проработанную стрельбу, ганплей и неспешную динамику боёв Battlestate Games, но не хочет заморачиваться с другими её элементами: экономикой, торговлей, заучиванием локаций, выполнением заданий, сбором лута и так далее.

Только стрельба и быстрые матчи в духе Call of Duty.

Хотя куда правильнее будет сравнить «Арену» с Counter-Strike 2. По ощущениям, общему темпу боёв и системе раундов новинка больше всего похожа на классику Valve. Вместо закупки оружием в начале раунда вы выбираете снаряжение и отыгрываете с ним пять раундов. Убили — никакого возрождения, ждёте следующий раунд. Побеждает самая успешная команда.

Чего-то, кроме «Командного боя» (Team Deathmatch) здесь нет, только гладиаторские бои в компактных локациях. Не ждите чего-то в духе освобождения заложников или закладки бомбы. Но есть интересная деталь: таймер.

Если по какой-то причине команды не успели выяснить отношения до конца времени, на арену высылается отряд зачистки: элитные враги-боты, по силе сравнимые с рейдерами из Escape from Tarkov. Им всё равно, что у кого не получается: они пристрелят всех. В этом случае выиграет та команда, что, несмотря на соперников и чистильщиков, захватит появившуюся контрольную точку.

Нечто подобное было в Call of Duty: Warzone 2.0 — там, если игроки в ГУЛАГе к концу таймера так и не убили друг друга, появлялся элитный противник. Однако там команды могли убить его, таким образом, побеждали все.

Если же игроки сумеют одолеть команду зачистки и пережить последующие волны ликвидаторов, на арену вышлют двух боссов — Киллу и Тагиллу, известную игрокам Escape from Tarkov.

«Арена» Фото: Battlestate Games

Если удастся одолеть и их — повторятся волны чистильщиков, а после боссов выведут вновь. Спустя несколько таких кругов выжившие окончательно утомят распорядителя арены, из-за чего он выпускает на поле боя ядовитый токсин. Это последний шанс захватить точку, иначе поражение в раунде засчитается всем. Однако, по словам разработчиков, дожить до этого сценария смогут единицы игроков, так как не желающих следовать правилам арены пацифистов в большинстве случаев должна устранять ещё самая первая волна чистильщиков.

Если подытожить, то вся суть «Арены» такова: вы в команде выступаете против других игроков на небольшой арене с рядом проходов, укрытий и перебежек. Благодаря своему снаряжению и тактическому мышлению нужно устранить врагов в неспешной дуэли, где холодный расчёт и правильное позиционирование гораздо важнее быстрой реакции. Персонажи медленные и тяжёлые, пули убивают быстро, а ранения радикально понижают ваши шансы на победу. Особенно если вышли в дешёвом снаряжении.

К слову, о нём. Перед началом матча вы выбираете себе комплект предметов: броня, разгрузка, оружие с патронами и магазинами, скромный набор лекарств и вспомогательных вещей вроде гранат. На презентации были открыты все варианты, но в самой игре вы будете стартовать с самых бедных комплектов и по ходу прогрессии аккаунта открывать новые уровни престижа вплоть до седьмого, с лучшими комбинациями брони и огнестрела. Чем лучше снаряжение, тем больше денег оно стоит. Есть и бесплатный вариант для тех, кто проигрался в ноль, но эффективность у него неважная.

Вся эта механика превращает каждый комплект в эдакую ставку, которую вы делаете перед выходом на арену. Можно потратиться и выйти в хорошей снаряге, что повысит ваши шансы выиграть и поднять чуть больше денег. А можно выйти чуть ли не голышом и в случае победы окупить свой ржавый дробовик и пожёванную аптечку десятикратно.

«Арена» Фото: Battlestate Games

Ещё одна интересная деталь: связь «Арены» с Escape from Tarkov. Это ведь не отдельная игра, а режим для «Таркова». Поэтому персонаж в обеих играх — общий. То есть, если ваш персонаж воюет на арене и развивает свои навыки обращения с оружием и меткой стрельбы, это переходит и в основную игру. И наоборот: если вы прокачались в основной игре, то станете более умелым и на арене.

Это создаёт интересную динамику: можно играть одному «для души» в Escape from Tarkov , а с менее хардкорными друзьями по вечерам влетать в Arena.

Важное замечание: мы так и не поняли, какого уровня прокачки были персонажи в билде, который был доступен на презентации — полностью прокачанными или, наоборот, начальных уровней. Поэтому оценить преимущество прокачанных персонажей против хилых новичков мы не сможем до беты Arena. Однако, учитывая реализацию этой механики в основной игре, пассивные способности бойца ЧВК вряд ли будут влиять не так сильно, как умения самого игрока. Никакая прокачка не остановит пулю, влетевшую вам в висок.

В бете Arena, что должна стать доступной всем для покупки до конца декабря (владельцы максимального издания Escape from Tarkov получат её бесплатно), будут режимы «5 на 5», «3 на 3» и «2 на 2». В последних двух будет по 12 игроков, но единовременно сражаться будут четыре и шесть соответственно. Остальные будут ждать своей очереди на зрительских трибунах вместе с зеваками-ботами.

Из наблюдательной зоны можно своими глазами смотреть сверху на происходящее на арене, попутно крича фразы и кушая бесплатную еду (для антуража, она ничего не даёт). Смотреть за шоу стоит осторожно: можно словить случайную пулю от гладиаторов и умереть на зрительском месте. Стрелку за такое неуважение к публике снимут победные очки.

«Арена» Фото: Battlestate Games

Также на релизе беты будет пять карт и рейтинговая система. К сожалению, в первое время ваш рейтинг будет обнуляться вместе с регулярными вайпами «Таркова». Разработчики называют это временным решением аналогично вайпам в основной игре. В будущем местный MMR станет постоянным вне зависимости от смены игровых сезонов и обновлений.

Также стоит заметить, что Arena полностью работает на всех механиках Escape from Tarkov. В ней нет уникального геймплея, связанного с оружием, перемещением, поведением персонажа, навыками и боя. Это та же самая Escape from Tarkov, но в миниатюре, без рыночной экономики и лутинга. Только быстрые бои без долгих сборов.

Если говорить о личных ощущениях, то можно смело сказать, что Arena — хорошая и, главное, весёлая игра. У неё есть все шансы стать достойным конкурентам засидевшимся старикам вроде Counter-Strike и Call of Duty за счёт своих хардкорных элементов, более медленной динамики перестрелок и геймплейной новизны. В классическую формулу киберспортивного экшена с огнестрельным оружием добавляются такие вещи, как несколько типов ранений, перегрев оружия и клин.

По словам разработчиков Battlestate Games, они полностью уверены в своей будущей игре. Она хороша в техническом плане: они заявляют, что Arena работает лучше Escape from Tarkov за счёт меньших масштабов и количества механик. На презентации никаких проблем не было. 0 багов, стабильная кадровая частота. Про качество сетевого года говорить не стоит, так как игра велась на специальном локальном сервере.

Если давно хочется оценить стрельбу Escape from Tarkov, но лень заучивать карты, читать гайды и разбираться в премудростях местных теневых рынков и аукционов с самогонно-видеокартовым бартером, то Arena стоит брать сразу же на релизе в бете.

«Арена» Фото: Battlstate Games

Если у вас есть другие занятия и не хочется заниматься «бета-тестом» за свой счёт, то можно и подождать. В бете будет не так много контента, чтобы кто-то, кроме ярых фанатов. захотел бы сразу же прожигать там сотни часов. Вы ничего не потеряете, если потерпите пару месяцев обновлений и ворветёсь в игру, когда там будет больше карт и возможностей.

Сейчас выходит скорее базовый пробник, на котором разработчики хотят оценить реакцию фан-базы на новый проект и определить дальнейший вектор развития. Это важно, ведь вторая большая игра Battlestate заходит на занятый рынок: если Escape from Tarkov стала королевой в созданной ею же нише эвакуационных шутеров, то Arena будет конкурировать с многолетними ветеранами жанра.

Релиз Arena планируется до обновления Escape from Tarkov , в котором изменят систему отдачи оружия и полностью переработают систему брони. То есть небольшой промежуток времени игроки в бету будут сражаться со старыми механиками и балансом, пока не случится вайп. После всё изменится. Поэтому, если не хотите переучиваться играть сразу же после старта, потерпите с Arena неделю-другую.

«Арена» Фото: Battlestate Games

Будущее «Арены»

В планах разработчиков больше локаций, больше комплектов снаряжения для персонажей — просто больше всего. Новый контент разработчики хотят добавлять чаще, чем в Escape from Tarkov, что получает патчи в основном раз в полгода.

Arena планируется обновлять четыре раза за год небольшими правками — примерно в два раза чаще, чем «Тарков».

Донатов не ожидается — по крайней мере, влияющих на геймплей. Разработчики выразили желание добавить исключительно платные скины для персонажей и, возможно, оружия. Однако никаких коллабов со звёздами и розовых калашей ожидать точно не стоит: будет только то, что подходит сеттингу Escape from Tarkov и сделано самой Battlestate Games.

Представители студии усомнились, что станут хоть когда-нибудь обращаться за помощью к сообществу или проводить конкурсы в духе Valve на лучший пользовательский дизайн. К донатным образам они будут привлекать своих художников. В остальном: никаких убер-орудий за реальные деньги, никаких преимуществ за деньги. Только скины и только в подходящем стиле.

В будущем игрокам хотят позволить перегонять внутриигровую валюту между основной Escape from Tarkov и Arena. Это придаст самостоятельному режиму ещё одну геймплейную роль: способ куда-то потратить миллионы рублей из рейдов. Если все улучшения убежища куплены, а схрон полон лучшей снаряги, почему бы не профинансировать «Арену»?

Возможно, курс конвертации денег из «Таркова» в «Арену» (и наоборот) не будет один к одному.

«Арена» Фото: Battlestate Games

Также планируются награды для Escape from Tarkov, которые можно добыть только в «Арене»: одежды для персонажей, нашивки. Из геймплейного: награды-предметы («медали»), которые можно или продать торговцам, или повесить в зале славы, который появится в виде комнаты в убежище в будущих обновлениях. Также кейсы со случайным лутом, который можно вскрыть в схроне в Ecape from Tarkov и применять его в рейдах. Уникальных видов вооружения и брони, которые можно достать только в Arena, не планируется.

Планируются как уникальные для Arena задания от торговцев и прочих NPC (возможно, классические для мультиплеерных шутеров дейлики и виклики), так и поручения, влияющие на основную игру. Возможно, будут тематические сезоны с уникальными условиями или особым набором доступных карт и режимов.

Если уже говорить о «хотелках» разработчиков: в будущем у Arena может появиться бронированный Килла, усиленная версия знаменитого босса Escape from Tarkov в мощной броне с крупнокалиберным пулемётом.

Стоит отдельно отметить, что пока что эти идеи лишь на уровне обсуждений. Для начала нужно протестировать на массовом игроке самые базовые элементы, прежде чем связывать Arena с экономикой «старшей сестры». Когда конкретно всё это появится (и появится ли вообще в заявленном виде) неизвестно, так как вероятны изменения в ходе разработки.

Экран победы Фото: Battlestate Games

Большой патч Escape from Tarkov

Будущий патч 0.14 обещает быть одним из самых крупных за последнее время. Количество изменений и новых механик сравнимы с 0.12.11 и 0.12.12, в которых добавили карму Диких, голосовой чат, Маяк, босса Тагиллу, систему клина оружия, а также обновили карту «Завод» и многое другое.

В 0.14 ожидаются следующие изменения:

Новая локация для обучение. Специальная зона с простыми заданиями, что научат новых игроков основным механикам. Зайти на неё можно ЧВК до 15-го уровня. Игроки за Диких могут заходить туда без ограничений. Лута на ней будет меньше, чем в классических зонах, поэтому особого смысла кошмарить новичков нет. Эта локация станет альтернативным стартом и не заменит стандартную ветку заданий по поиску аптечек, газанов и злосчастных золотых часов на Таможне: вам вновь придётся заниматься этой рутиной, если не по душе новая «детская песочница».

Достижения. Особые значки за подвиги в духе «убейте 50 врагов», что не будут сбрасываться с вайпами.

Переработка отдачи. Очередное глобальное переосмысление движения оружия в руках во время стрельбы. По заявлениям разработчиков, тестеры отзываются о новой системе очень положительно.

Ребаланс систем. Изменятся награды за некоторые задания. Изменятся цены, бартеры и товары у торговцев. Сменится баланс цен и доступности у патронов, брони и глушителей.

Система бронеплит. Вся броня в Escape from Tarkov полностью изменит принцип работы. До 0.14 защитные жилеты и разгрузки работали как дополнительная полоска здоровья: сначала урон наносится одежде, а потом – телу. Так броня работает в почти всех видеоиграх. В 0.14 броня станет «ёмкостью» для бронеплит. Сама по себе она не будет давать ничего и лишь занимать место, но в броню можно вставить пластины разных материалов, которые и будут защищать вашего ЧВК. Причём бронежилет будет давать защиту лишь в тех зонах, где есть плиты: скажем, если пуля попадёт вам в незащищённый бок, то попадание засчитается. Отражать урон будут только зоны с бронеплитами.

«Тарков» Фото: Battlestate Games

Волтинг. Система взаимодействия ЧВК с препятствиями. Вопреки знаменитым в сообществе фанатов мемам, персонажи Escape from Tarkov наконец-то научатся перешагивать поребрик. А также перепрыгивать через небольшие заборы и подоконники, залезать на возвышенности. Эпоха застревания ногами в валяющемся на полу табурете подходит к концу.

Новый босс. Калантай — бывший полицейский, бронированный спецназовец с небольшой свитой. Его особенность — дубинка для ближнего боя. Её ударами он с большим шансом может вызвать клин оружия. Когда он идёт врукопашную, его команда поддержки не стреляет по вам, а ждёт расправы начальника над жертвой и кричит в ваш адрес всяческие гадости. Калантай обитает на Улицах Таркова.

Обновление Кабана. У Кабана появится особая свита, два приближённых телохранителя с особой внешностью. У него и окружающих ботов поменяются расположение и поведение, чтобы сделать бои с боссом интереснее.

Переработка Берега. Одна из старейших локаций игры получит новые зоны с лутом и новые задания. Сообщество игроков давно критикует курорт у моря за изобилие пустых зон и слишком сильную концентрацию экшена в конкретных точках интереса, а не по всей карте.

Новые предметы. Оружие, броня, расходники и хлам на продажу.

Сюрпризы, которые разработчики специально не раскрывают перед патчем.

Релиз версии 0.14 планируется до конца декабря, но после запуска беты Arena.