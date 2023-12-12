Игроки нашли лёгкий способ чинить оружие и предметы в LEGO Fortnite

В начале декабря Epic Games выпустила LEGO Fortnite — выживач в стиле Minecraft в стилистике популярнейшего конструктора. Спустя некоторое время игроки и СМИ уже нашли способ, как избавиться от самой большой проблемы в игре — ломающихся предметов.

Для этого нужно воспользоваться багом, который авторы пока не исправили:

Создать сундук и вложить в него предмет, который скоро сломается. Разбить сундук кулаками. Забрать упавшие на землю предметы — теперь они полностью новые.

Наглядный гайд можно посмотреть в ролике от издания IGN.

Видео доступно на YouTube-канале ыыы. Права на видео принадлежат ыыы.

LEGO Fortnite доступна полностью бесплатно в клиенте самой Fortnite. Разработчики планируют поддерживать проект в течение долгого времени.