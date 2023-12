Лучшие игры 2023 года по версии IGN

Журналисты издания IGN составили список лучших игр 2023 года — первое место заняла The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom от Nintendo. По мнению редакции, разработчики смогли дать геймерам абсолютную свободу действий и превзойти первую часть во всех аспектах.

Также одними из лучших тайтлов этого года в IGN назвали Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и ремейк Resident Evil 4. Ко всему прочему журналисты перечислили победителей в других номинациях.

Победители в других номинациях IGN

Лучший игровой хоррор и лучшая игра на Xbox – Alan Wake 2.

Лучшая RPG, лучшая игра на ПК и PlayStation – Baldur's Gate 3.

Лучший «соулслайк» – Lies of P.

Лучший экшен – Star Wars Jedi: Survivor.

Лучшая игра в открытом мире и лучшая игра Nintendo – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.