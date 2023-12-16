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Лучшие игры 2023 года по версии IGN

Лучшие игры 2023 года по версии IGN
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Журналисты издания IGN составили список лучших игр 2023 года — первое место заняла The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom от Nintendo. По мнению редакции, разработчики смогли дать геймерам абсолютную свободу действий и превзойти первую часть во всех аспектах.

Также одними из лучших тайтлов этого года в IGN назвали Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и ремейк Resident Evil 4. Ко всему прочему журналисты перечислили победителей в других номинациях.

Победители в других номинациях IGN

  • Лучший игровой хоррор и лучшая игра на Xbox – Alan Wake 2.
  • Лучшая RPG, лучшая игра на ПК и PlayStation – Baldur's Gate 3.
  • Лучший «соулслайк» – Lies of P.
  • Лучший экшен – Star Wars Jedi: Survivor.
  • Лучшая игра в открытом мире и лучшая игра Nintendo – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
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