10 лучших фильмов 2023 года по версии IGN
Редакция издания IGN опубликовала список 10 лучших фильмов 2023 года. Он получился крайне насыщенным на кинотеатральные релизы, поэтому зрители и критики встретили почти все картины из перечня крайне положительно.
Обратите внимание, что журналисты составили именно список лучших фильмов, а не топ.
10 лучших фильмов 2023 года по версии IGN
- «Барби» (режиссёр Грета Гервиг)
- «Оппенгеймер» (режиссёр Кристофер Нолан)
- «Человек-паук: Паутина вселенных» (режиссёры Жоаким Дос Сантос, Джастин Томпсон и Кемп Пауэрс)
- «Убийцы цветочной луны» (режиссёр Мартин Скорсезе)
- «Джон Уик 4» (режиссёр Чад Стахелски)
- «Город астероидов» (режиссёр Уэс Андерсон)
- «Безумная поездочка» (режиссёр Адель Лим)
- «Бедные-несчастные» (режиссёр Йоргос Лантимос)
- «Два, три, демон, приди!» (режиссёры Дэнни Филиппу и Майкл Филиппу)
- «Мальчик и птица» (режиссёр Хаяо Миядзаки).
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