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10 лучших фильмов 2023 года по версии IGN

Редакция издания IGN опубликовала список 10 лучших фильмов 2023 года. Он получился крайне насыщенным на кинотеатральные релизы, поэтому зрители и критики встретили почти все картины из перечня крайне положительно.

Обратите внимание, что журналисты составили именно список лучших фильмов, а не топ.

10 лучших фильмов 2023 года по версии IGN

«Барби» (режиссёр Грета Гервиг)

(режиссёр Грета Гервиг) «Оппенгеймер» (режиссёр Кристофер Нолан)

(режиссёр Кристофер Нолан) «Человек-паук: Паутина вселенных» (режиссёры Жоаким Дос Сантос, Джастин Томпсон и Кемп Пауэрс)

(режиссёры Жоаким Дос Сантос, Джастин Томпсон и Кемп Пауэрс) «Убийцы цветочной луны» (режиссёр Мартин Скорсезе)

(режиссёр Мартин Скорсезе) «Джон Уик 4» (режиссёр Чад Стахелски)

(режиссёр Чад Стахелски) «Город астероидов» (режиссёр Уэс Андерсон)

(режиссёр Уэс Андерсон) «Безумная поездочка» (режиссёр Адель Лим)

(режиссёр Адель Лим) «Бедные-несчастные» (режиссёр Йоргос Лантимос)

(режиссёр Йоргос Лантимос) «Два, три, демон, приди!» (режиссёры Дэнни Филиппу и Майкл Филиппу)

(режиссёры Дэнни Филиппу и Майкл Филиппу) «Мальчик и птица» (режиссёр Хаяо Миядзаки).