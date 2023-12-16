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Авторы российского ММО-шутера Pioner показали тизер игрового процесса

Авторы российского ММО-шутера Pioner показали тизер игрового процесса
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Авторы отечественного MMO-шутера Pioner опубликовали геймплейный тизер игры. Примечательно, что в посте с роликом разработчики упомянули дату 20 декабря — вероятно, в этот день студия покажет полноценный трейлер.

В вышедшем тизере можно увидеть ряд локаций, интерфейс, монстров, персонажей и некоторые виды оружия.

Видео доступно в VK-паблике PIONER. Права на видео принадлежат GFA Games.

Pioner — шутер в сеттинге постапокалиптического СССР, действие которого развернётся на изолированном техногенной аномалией острове Тартар. В игре будут полноценная сюжетная кампания и открытый мир, поделённый на регионы различных размеров. По сюжету геймеры будут исследовать некие «Синие приливы» — мощные выбросы энергии со станции.

Релиз Pioner состоится в 2024 году.

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