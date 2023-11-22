Российский MMO-шутер Pioner отложили на 2024 год

Российская студия GFA Games объявила о переносе ММО-игры Pioner на 2024 год. Разработчики приняли решение отложить проект с целью улучшения игры и поддержания стандартов качества. Точную дату релиза авторы сообщат позже.

По результатам тестирования нами было принято решение взять больше времени и улучшить игру с целью поддержания стандартов качества, на которые мы всегда ориентировались. Мы просим отнестись к нашей позиции с пониманием, наша игра должна выйти качественной, чтобы стать успешной и развиваться на долгие годы вперёд. Приносим извинения за ожидание и надеемся, что содержание и качество нашей игры сможет его оправдать.

Pioner — шутер в сеттинге постапокалиптического СССР, действие которого развернётся на изолированном техногенной аномалией острове Тартар. В игре будут полноценная сюжетная кампания и открытый мир, поделённый на регионы различных размеров. По сюжету геймеры будут исследовать некие «Синие приливы» — мощные выбросы энергии со станции.