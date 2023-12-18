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В Dota 2 нашли новый баг, ломающий сервер игры — достаточно отправить символ в общий чат

В Dota 2 нашли новый баг, ломающий сервер игры — достаточно отправить символ в общий чат
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Российский аналитик Халед sQreen Эль-Хаббаш в своих соцсетях обратил внимание на новую ошибку, которая позволяет избежать поражения в рейтинговых играх Dota 2.

Игроки нашли специальный символ, при отправке которого сервер матча перезагружается. В конце матча, когда результат уже ясен, они ставят паузу и копируют его в общий чат — после этого результат игры не засчитывается.

Фото: sQreen fanpage

Вероятно, ошибка возникает из-за неверного распознавания игрой UTF-кодировки. На момент публикации Valve не отреагировала на проблему, поэтому мы рекомендуем вам временно отказаться от рейтинговых игр в Dota 2.

Ранее в Counter-Strike 2 нашли возможность запустить вирус или узнать IP-адрес игрока, используя уязвимость с HTML-кодами в чате. Через три дня её устранили.

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