В Dota 2 исправили баг, который ломал сервер игры через сообщения в общий чат

Компания Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2, которое исправило ряд ошибок, возникших после релиза балансного патча 7.35.

Среди прочего была устранена проблема с поломкой сервера. На этой неделе игроки выяснили, что при отправке в общий чат определённых символов игра зависала и результат не засчитывался, — этим пользовались те, кто не хотел проигрывать матч и терять рейтинг.

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Помимо этого, разработчики Dota 2 исправили десятки ошибок в работе предметов и способностей: к примеру, Bloodthorn давал +3 к регенерации маны вместо +3,5, эффект Cleave не работал с магическими атаками, а Butterfly не учитывал базовую скорость атаки при расчёте бонусов. Теперь эти и другие эффекты работают правильно.