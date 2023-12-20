Вышел финальный трейлер фильма «Бременские музыканты» — премьера 1 января

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Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустила финальный трейлер ремейка «Бременских музыкантов» с живыми актёрами. Премьера картины во всех кинотеатрах страны состоится уже 1 января 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале «Централ Партнершип». Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Новые «Бременские музыканты» станут переосмыслением оригинального советского мультфильма: так, авторы покажут детство Трубадура и его первую встречу с животными. Сюжет ленты будет посвящён сплочению коллектива и возвращению смеха и радости на мрачные улицы Бремена.

Главные роли в картине исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»), Юра Борисов («Калашников»), Константин Хабенский («Доктор Лиза»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки»), Мария Аронова («Лёд 2»), Ирина Горбачёва («Аритмия») и Дмитрий Дюжев («Жмурки»).