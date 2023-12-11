Появились постеры главных героев фильма «Бременские музыканты»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила персонажные постеры ремейка «Бременских музыкантов» с живыми актёрами. На кадрах можно оценить внешний вид героев: от Принцессы и Трубадура до Осла и Сыщика. Премьера фильма намечена на 1 января 2024 года.
Трубадур (Тихон Жизневский)
Фото: «Централ Партнершип»
Принцесса (Валентина Ляпина)
Фото: «Централ Партнершип»
Сыщик (Константин Хабенский)
Фото: «Централ Партнершип»
Король (Сергей Бурунов)
Фото: «Централ Партнершип»
Атаманша (Мария Аронова)
Фото: «Централ Партнершип»
Осёл (Дмитрий Дюжев)
Фото: «Централ Партнершип»
Кошка (Ирина Горбачёва)
Фото: «Централ Партнершип»
Петух (Аскар Нигамедзянов)
Фото: «Централ Партнершип»
Пёс (Роман Курцын)
Фото: «Централ Партнершип»
Новые «Бременские музыканты» станут переосмыслением оригинального советского мультфильма: так, авторы покажут детство Трубадура и его первую встречу с животными. Сюжет ленты будет посвящён сплочению коллектива и возвращению смеха и радости на мрачные улицы Бремена.