Появились постеры главных героев фильма «Бременские музыканты»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила персонажные постеры ремейка «Бременских музыкантов» с живыми актёрами. На кадрах можно оценить внешний вид героев: от Принцессы и Трубадура до Осла и Сыщика. Премьера фильма намечена на 1 января 2024 года.

Трубадур (Тихон Жизневский)

Фото: «Централ Партнершип»

Принцесса (Валентина Ляпина)

Фото: «Централ Партнершип»

Сыщик (Константин Хабенский)

Фото: «Централ Партнершип»

Король (Сергей Бурунов)

Фото: «Централ Партнершип»

Атаманша (Мария Аронова)

Фото: «Централ Партнершип»

Осёл (Дмитрий Дюжев)

Фото: «Централ Партнершип»

Кошка (Ирина Горбачёва)

Фото: «Централ Партнершип»

Петух (Аскар Нигамедзянов)

Фото: «Централ Партнершип»

Пёс (Роман Курцын)

Фото: «Централ Партнершип»

Новые «Бременские музыканты» станут переосмыслением оригинального советского мультфильма: так, авторы покажут детство Трубадура и его первую встречу с животными. Сюжет ленты будет посвящён сплочению коллектива и возвращению смеха и радости на мрачные улицы Бремена.