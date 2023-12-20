RAMZES666 покинул состав 9Pandas по Dota 2

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24-летний российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв покидает ростер команды 9Pandas и продолжит карьеру в другом месте. Об этом представители клуба сообщили в соцсетях.

В анонсе отмечается, что это решение было непростым, но важным. 9Pandas также поблагодарила Романа за выступления.

Как опытный керри Рамзес не раз поддерживал и выручал молодых игроков, а его тандем с Алексеем Solo Березиным, безусловно, — живая легенда про-сцены. Мы желаем Роме успехов и надеемся увидеть в числе соперников на матчах сезона-2024.

Фото: 9Pandas

Таким образом, состав 9Pandas после The International 2023 покинули уже два игрока.

Текущий состав 9Pandas по Dota 2:

???

Глеб kiyotaka Зырянов

???

Владислав Antares Кертман

Алексей Solo Березин.

Роман RAMZES666 Кушнарёв выступал за 9Pandas с апреля, вместе с командой заняв третье место на ESL One Berlin Major 2023 и 9–12-е место на чемпионате мира The International 2023.