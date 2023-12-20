Ремейк Resident Evil 4 вышел на iPhone 15 Pro, iPad и Mac

20 декабря ремейк Resident Evil 4 наконец-то добрался до iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad и Mac. Вступление игры доступно бесплатно, а вот для получения полного доступа нужно заплатить.
Стоимость игры составила 2150 рублей. Также к ремейку продаётся набор Extra DLC Pack со скинами для оружия и костюмами — его оценили в 1060 рублей. Тайтл займёт на вашем устройстве 12 ГБ. Ко всему прочему, ремейк Resident Evil 4 поддерживает озвучку на русском языке.
Ещё на канале блогера Datura Plays появился геймплейный фрагмент, записанный на iPhone 15 Pro Max. В ролике можно оценить игровой процесс и качество графики.
Видео доступно на YouTube-канале Datura Plays. Права на видео принадлежат Datura Plays, Capcom.
Ремейк Resident Evil 4 также доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.