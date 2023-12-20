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Авторы российского ММО-шутера Pioner показали новый геймплей

Авторы российского ММО-шутера Pioner показали новый геймплей
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Авторы отечественного MMO-шутера Pioner опубликовали большой геймплейный трейлер игры. Ролик сопровождается закадровыми комментариями диктора.

Видео доступно на YouTube-канале PIONER RU. Права на видео принадлежат GFA Games.

В видео показали ряд живописных локаций, процесс перестрелки с врагами, ближний бой, прокачку огнестрельного оружия, карту мира и другие элементы.

Pioner — шутер в сеттинге постапокалиптического СССР, действие которого развернётся на изолированном техногенной аномалией острове Тартар. В игре будут полноценная сюжетная кампания и открытый мир, поделённый на регионы различных размеров. По сюжету геймеры будут исследовать некие «Синие приливы» — мощные выбросы энергии со станции.

Релиз Pioner состоится в 2024 году.Разработкой занимается студия GFA Games.

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