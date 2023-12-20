Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан объявил, что продажи PS5 превысили 50 млн консолей. Для достижения такого результата компании потребовалось чуть больше трёх лет.

Достижение этого рубежа продаж PS5 свидетельствует о непоколебимой поддержке мирового сообщества PlayStation и их страсти к невероятному опыту, который создают наши талантливые разработчики из PlayStation Studios и партнёры.

Напомним, в июле этого года Sony отчиталась о 40 млн проданных PS5. Таким образом, получается, что за четыре с половиной месяца компания реализовала ещё 10 млн консолей.

Также журналисты издания GamesIndustry.biz отметили, что PS5 отстаёт от PS4 по темпам продаж всего на неделю. Вероятно, в ближайшее время консоль нового поколения опередит своего предшественника по этому показателю.