В Dota 2 вышел патч 7.35b — ослабили Medallion of Courage и ряд персонажей

В ночь с 21 пна 22 декабря разработчики Dota 2 из компании Valve выпустили обновление баланса игры, которое подкорректировало ряд изменений патча 7.35.

Так, был ослаблен предмет Medallion of Courage, а также характеристки некоторых популярных персонажей, в том числе Abaddon, Death Prophet, Leshrac и Outworld Destoyer.

Всего были изменены параметры 15 предметов и 34 героев. Полный список изменений обновления 7.35b на русском языке можно прочесть на официальном сайте игры.

Обновление 7.35 стало первым большим балансным апдейтом после завершения чемпионата мира The International 2023. В нём разработчики уделили большое внимание броне и защите, что вызвало негатив у некоторых игроков и профессиональных киберспортсменов.