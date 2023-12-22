Авторы Atomic Heart рассказали о создании Близняшек из игры

22 декабря авторы Atomic Heart из Mundfish опубликовали материал о создании Близняшек из игры. По словам разработчиков, они не ожидали, что робо-сёстры настолько сильно привлекут внимание геймерского сообщества.

Фото: Mundfish

Создатели игры заявили, что изначально хотели создать Близняшек женственными и элегантными, но в то же время сильными и опасными. Отчасти такое желание связано с характером их создателя, Сеченова, который хотел видеть рядом с собой «впечатляющую, но не устрашающую» свиту.

Фото: Mundfish

Причём ранние концепты сильно отличаются от финальной версии. К примеру, на первых артах героини носят странные маски и ботинки. Авторы признаются, что доработка окончательных версий сестёр заняла у них около восьми месяцев.

Ко всему прочему представители Mundfish поделились подробным гайдом по косплею Близняшек. Atomic Heart доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.