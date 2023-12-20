Atomic Heart стала самой популярной игрой у пиратов в России в 2023 году

Онлайн-школа в сфере разработки игр XYZ сообщила изданию «Газета.Ru», что Atomic Heart стала самой популярной игрой среди российских пиратов в 2023 году. Шутер до сих пор не взломали, а в Сети можно найти только раннюю версию для разработчиков.

Второе место в топе самых популярных игр среди пиратов досталось Hogwarts Legacy, следом идут Baldur's Gate 3, ремейк Resident Evil 4 и Starfield. Также в топе есть недавняя Alan Wake 2, дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 и Lords of the Fallen.

Самые популярные игры у российских пиратов в 2023 году