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Игроки уничтожают рейтинг Starfield в Steam — всего 37% положительных отзывов

Игроки уничтожают рейтинг Starfield в Steam — всего 37% положительных отзывов
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Пользователи обратили внимание, что рейтинг Starfield в Steam постепенно начал падать. После релиза оценки тайтла в основном были смешанные, а сейчас на площадке Valve у ролевой игры в основном отрицательные отзывы от игроков — всего 37% положительных.

В целом слова геймеров об игре не поменялись, только теперь их стало ещё больше. Весь негатив такой же, каким и был после релиза тайтла в сентябре. Люди ругают геймдизайн, открытый мир, исследование космических пространств и многое другое. В основном геймеры жалуются на обманутые ожидания.

Фото: Steam

Когда порой я думаю, что я в чём-то бездарен, я просто вспоминаю, что мне повезло жить в одно время с таким человеком, как Тодд Говард.
Starfield — как же легко почувствовать себя обманутым.
Фантастическая халтура.

Starfield доступна на ПК и Xbox Series.

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