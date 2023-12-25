Игроки уничтожают рейтинг Starfield в Steam — всего 37% положительных отзывов

Пользователи обратили внимание, что рейтинг Starfield в Steam постепенно начал падать. После релиза оценки тайтла в основном были смешанные, а сейчас на площадке Valve у ролевой игры в основном отрицательные отзывы от игроков — всего 37% положительных.

В целом слова геймеров об игре не поменялись, только теперь их стало ещё больше. Весь негатив такой же, каким и был после релиза тайтла в сентябре. Люди ругают геймдизайн, открытый мир, исследование космических пространств и многое другое. В основном геймеры жалуются на обманутые ожидания.

Фото: Steam

Когда порой я думаю, что я в чём-то бездарен, я просто вспоминаю, что мне повезло жить в одно время с таким человеком, как Тодд Говард.

Starfield — как же легко почувствовать себя обманутым.

Фантастическая халтура.

Starfield доступна на ПК и Xbox Series.