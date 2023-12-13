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Бесплатные игры Epic Games Store: полный список халявы магазина на ПК новогодней раздачи

17 бесплатных игр Epic Games Store: магазин снова раздаёт подарки на Новый год
Михаил Шевкун
17 бесплатных игр Epic Games Store
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Раздача продлится аж до 10 января.

Epic Games Store продолжает ежегодную традицию с раздачей бесплатных игр в период новогодних праздников. Если в прошлый раз было 15 тайтлов, то на этот раз их ещё больше — целых 17. Правда, и раздача несколько изменится.

Мы также традиционно будем активно следить за раздачей игр и постоянно обновлять заметку, поэтому сохраняйте её в закладки и периодически возвращайтесь за новостями. Обычно список утекает, мы его будем дополнять с учётом всех правдивых сливов.

Обновление магазина происходит в 19:00 мск.
  • 13-20 декабря — Destiny 2: Legacy Collection (Shadowkeep, Beyond Light и The Witch Queen).
  • 20-21 декабря — неизвестно
  • 21-22 декабря — неизвестно
  • 22-23 декабря — неизвестно
  • 23-24 декабря — неизвестно
  • 24-25 декабря — неизвестно
  • 25-26 декабря — неизвестно
  • 26-27 декабря — неизвестно
  • 27-28 декабря — неизвестно
  • 28-29 декабря — неизвестно
  • 29-30 декабря — неизвестно
  • 30-31 декабря — неизвестно
  • 31 декабря — 1 января — неизвестно
  • 1-2 января — неизвестно
  • 2-3 января — неизвестно
  • 3-4 января — неизвестно
  • 4-10 января — неизвестно.

Вдобавок сейчас в EGS стартовала большая новогодняя распродажа — там не только скидки, но ещё и купоны на дополнительную скидку в 33% и повышенный кэшбек в 10%.

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