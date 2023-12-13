17 бесплатных игр Epic Games Store: магазин снова раздаёт подарки на Новый год

Epic Games Store продолжает ежегодную традицию с раздачей бесплатных игр в период новогодних праздников. Если в прошлый раз было 15 тайтлов, то на этот раз их ещё больше — целых 17. Правда, и раздача несколько изменится.

Мы также традиционно будем активно следить за раздачей игр и постоянно обновлять заметку, поэтому сохраняйте её в закладки и периодически возвращайтесь за новостями. Обычно список утекает, мы его будем дополнять с учётом всех правдивых сливов.

Обновление магазина происходит в 19:00 мск.

13-20 декабря — Destiny 2: Legacy Collection (Shadowkeep, Beyond Light и The Witch Queen).

20-21 декабря — неизвестно

21-22 декабря — неизвестно

22-23 декабря — неизвестно

23-24 декабря — неизвестно

24-25 декабря — неизвестно

25-26 декабря — неизвестно

26-27 декабря — неизвестно

27-28 декабря — неизвестно

28-29 декабря — неизвестно

29-30 декабря — неизвестно

30-31 декабря — неизвестно

31 декабря — 1 января — неизвестно

1-2 января — неизвестно

2-3 января — неизвестно

3-4 января — неизвестно

4-10 января — неизвестно.

Вдобавок сейчас в EGS стартовала большая новогодняя распродажа — там не только скидки, но ещё и купоны на дополнительную скидку в 33% и повышенный кэшбек в 10%.