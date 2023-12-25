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Российская BetBoom Team перевела Ивана Pure Москаленко в запас

Российская BetBoom Team перевела Ивана Pure Москаленко в запас
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Киберспортивный клуб BetBoom Team сообщил о том, что игрок третьей позиции состава по Dota 2 Иван Pure Москаленко отправился в инактив.

Кто заменит Пьюра в ростере, пока неизвестно — организация собирается рассказать об этом позже. Игрок же пока будет отдыхать, сохраняя место в клубе.

Он сосредоточится на отдыхе и займётся своим здоровьем, а ближе к старту следующего сезона мы обязательно вернёмся с новостями.

19-летний российский игрок присоединился к BetBoom Team в декабре прошлого года, а в мае перешёл в роли керри на оффлейн. Вместе с командой Пьюр вышел в финал глобального DreamLeague Season 20, онлайн-ивента Pinnacle Cup: Malta Vibes #2 и занял 5–6-е место на чемпионате мира The International 2023.

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