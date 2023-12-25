Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анонсированы открытые квалификации на BetBoom Dacha по Dota 2 с призовым $ 1 млн

Турнирный оператор FISSURE поделился с редакцией «Чемпионата» деталями открытых квалификаций на глобальный чемпионат BetBoom Dacha по Dota 2.

Первая региональная квалификация пройдёт 3–4 января, вторая — 5–6 января. Зарегистрироваться для участия могут все желающие на платформе FACEIT.

Победители открытых отборочных сразятся с двумя приглашёнными командами за путёвку в финальную часть турнира в Дубае. Аналогичные квалификации пройдут в Америке, Западной Европе, Азии (Китай+SEA) и в странах Ближнего Востока.

Финальная часть первой BetBoom Dacha в 2024 году пройдёт в столице ОАЭ с 5 по 16 февраля. Призовой фонд составит $ 1 млн, участниками турнира уже стали российские BetBoom Team и Team Spirit, а также Gaimin Gladiators, LGD Gaming и Aurora.