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Премьеру фильма «Иван Васильевич меняет всё» в Москве отменили из-за отключения света

Премьеру фильма «Иван Васильевич меняет всё» в Москве отменили из-за отключения света
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По информации ТАСС, премьерный показ нового фильма телеканала ТНТ «Иван Васильевич меняет всё» отменили из-за отключения света в кинотеатре «Октябрь» в Москве.

Как оказалось, в центре Москвы произошло отключение двух кабельных линий, оставившее без света несколько зданий. Среди них и кинотеатр «Октябрь», в котором 25 декабря должна была состояться премьера.

Мы не можем рисковать доверием наших гостей, поэтому, к нашему огромному сожалению, мы вынуждены отменить и запланированную на сегодняшний вечер премьеру фильма «Иван Васильевич меняет всё.

«Иван Васильевич меняет всё» — ремейк советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Сюжет ремейка расскажет, как инженер-изобретатель Шурик вновь попытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в своё время. Однако теперь машина времени работает через VPN, и из-за постоянных сбоев в Сети путешественников во времени будет кидать в самые разные страны и эпохи.

Главные роли в ленте исполнили Тимур Батрутдинов, Павел Воля, Марина Кравец, Гоша Куценко и Сергей Светлаков.

Премьера ленты на ТНТ состоится 31 декабря.

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