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Режиссёр «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр поддержал коллег из-за провальных фильмов

Режиссёр «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр поддержал коллег из-за провальных фильмов
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Режиссёр «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр в своих соцсетях выступил с поддержкой всем коллегам, которые получают в Сети много хейта из-за того, что их фильмы не выстреливают в прокате. Вероятно, Эйр поддержал и провального «Аквамена».

По словам Эйра, он помнит отличное время, когда аудитория искренне радовалась успешным лентам, а не набрасывалась на создателей лент из-за их качества.

Я помню давнее время. Время, когда публика аплодировала успеху. А не радовалась неудачам. Когда фильм означал чудо и волшебство. Не средство нападения. Когда фильмы нравились Я аплодирую всем своим коллегам в отрасли. Я аплодирую всем людям, которые работают в кино. Я чествую тех, у кого хватило смелости поделиться частичкой себя с миром.

Некоторым слова режиссёра показались странными. Будто бы он пытался сказать, что раньше картины не критиковали. Эйр подчеркнул, что просто хотел поддержать своих коллег и показать разницу между слепым хейтом и тёплой реакцией.

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