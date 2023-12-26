В кинотеатрах России выйдет «Судный день» — новый фильм от создателя «Аннигиляции»

Российский кинопрокатчик Arna Media объявил о выпуске фильма «Гражданская война» в России. Новая картина Алекса Гарленда («Аннигиляция») доберётся до проката страны под названием «Судный день» уже 16 мая — через три недели после мировой премьеры.

Картина расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Главные роли в ленте исполнили Кирстен Данст («Человек-паук»), Джесси Племонс («Во все тяжкие»), Ник Офферман (The Last of Us) и Кэйли Спэни («По половому признаку»). Сценаристом фильма, как и его постановщиком, выступил Алекс Гарленд.