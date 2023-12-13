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Вышел трейлер «Гражданской войны» — нового фильма от создателя «Аннигиляции»

Вышел трейлер «Гражданской войны» — нового фильма от создателя «Аннигиляции»
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Кинокомпания A24 опубликовала дебютный трейлер «Гражданской войны» (Civil War) — нового фильма от создателя «Аннигиляции» Алекса Гарленда.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Картина расскажет о событиях в США во время гражданской войны. Правительственные силы нападают на мирных жителей, а один из самых жестоких случаев — расстрел журналистов в Капитолии. В ролике показывают бомбардировку городов истребителями, толпы военных, разрушенные районы и паникующие толпы горожан.

Главные роли в ленте исполнили Кирстен Данст, Вагнер Моура, Стивен Хендерсон и Кэйли Спэни. Сценаристом фильма также выступил Алекс Гарленд.

Премьера «Гражданской войны» в мировом прокате состоится 26 апреля 2024 года.

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