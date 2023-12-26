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В России готовят два плана по развитию игровой индустрии

В России готовят два плана по развитию игровой индустрии
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Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) разработала пятилетний план поддержки и развития российского геймдева. Об этом сообщает «Российская газета», отмечая, что цель дорожной карты — добиться роста отрасли видеоигр до 0,4%-0,5% ВВП России к 2029 году.

Интересно, что свою версию дорожной карты также готовит игровая ассоциация АПРИОРИ при участии АНО «Цифровая экономика». Первая версия документа была отправлена представителям рынка ещё в сентябре, а сейчас ассоциация собирает обратную связь.

Эксперты тем временем опасаются, что формирование сразу нескольких параллельных планов по развитию отрасли может привести к тому, что они «торпедируют друг друга», дав тем самым зелёный свет менее проработанным и экспертным инициативам.

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