G2.IG будет бороться за $ 1 млн на Играх Будущего — 2024

Участником первого международного мультиспортивного турнира Игры Будущего — 2024 в Казани станет один из самых титулованных клубов Китая по Dota 2 – G2.iG. Команда будет бороться за призовой фонд в размере $ 1 млн в дисциплине фиджитал MOBA.

G2.iG — китайская киберспортивная команда по Dota 2, которая была сформирована в 2023 году из Invictus Gaming в партнёрстве с G2 Esports. В 2012 году Invictus Gaming одержали победу на The International, тогда за первое место на главном турнире по Dota 2 команда получила $ 1 млн. В последующие годы Invictus Gaming входила в топ-8 The International ещё трижды.

В ростер G2.iG вошли игроки, которые за свою карьеру в сумме выиграли $ 7 млн призовых. Капитан команды Яп xNova Цзянь Вэй в составе китайской LGD занимал второе и третье места на The International. Он же имеет опыт побед в России – в 2018 году он выиграл московский Epicenter XL. Мидер G2.iG Чэн NothingToSay Цзинь Сян также занимал второе и третье места на The International, причём именно он проиграл в гранд-финале этого турнира против российской Team Spirit в 2021 году. На первой позиции в китайской команде выступит Ду Monet Пэн, в составе LGD Forever Young и Team Aster он занимал третье и четвёртое места на чемпионатах мира по Dota 2. А Е BoBoKa Чжибяо известен как своей эпатажностью, так и великолепным исполнением на четвёртой позиции.

Турнир по Dota 2 на Играх Будущего пройдёт с 19 по 25 февраля, в нём примут участие 16 команд. Ранее своё участие в Играх подтвердила другая топовая китайская команда – LGD Gaming.

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Игры Будущего – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Технологическим партнёром Игр Будущего выступает VK Play. В первом турнире Игры Будущего, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационных дисциплинах (16 в основной и 5 – в расширенной программе). Соревнования будут поделены на пять «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

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