Мелодрама «Нина» с Юлией Пересильд выйдет в онлайне 29 декабря – трейлер

Художественный фильм «Нина» вскоре пополнит коллекцию онлайн-кинотеатра KION. Посмотреть драму с Юлией Пересильд и Евгением Цыганковым в главных ролях зрители смогут с 29 декабря.

По сюжету счастливая 40-летняя женщина, супруга и мать получает письмо от бывшего возлюбленного. Тот смертельно болен и просит её приехать в Тбилиси, чтобы вспомнить лучшие моменты жизни. Муж Нины не против и отпускает жену — но жизнь каждого из супругов из-за этого сильно меняется.

Видео доступно на YouTube-канале KION. Права на видео принадлежат KION.

Премьера ленты Оксаны Бычковой состоялась в августе на кинофестивале в Выборге. «Нина» получила приз гильдии продюсеров, но была впутана в скандал — по признанию режиссёра, её отстранили от финального монтажа.