Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мелодрама «Нина» с Юлией Пересильд выйдет в онлайне 29 декабря – трейлер

Мелодрама «Нина» с Юлией Пересильд выйдет в онлайне 29 декабря – трейлер
Комментарии

Художественный фильм «Нина» вскоре пополнит коллекцию онлайн-кинотеатра KION. Посмотреть драму с Юлией Пересильд и Евгением Цыганковым в главных ролях зрители смогут с 29 декабря.

По сюжету счастливая 40-летняя женщина, супруга и мать получает письмо от бывшего возлюбленного. Тот смертельно болен и просит её приехать в Тбилиси, чтобы вспомнить лучшие моменты жизни. Муж Нины не против и отпускает жену — но жизнь каждого из супругов из-за этого сильно меняется.

Видео доступно на YouTube-канале KION. Права на видео принадлежат KION.

Премьера ленты Оксаны Бычковой состоялась в августе на кинофестивале в Выборге. «Нина» получила приз гильдии продюсеров, но была впутана в скандал — по признанию режиссёра, её отстранили от финального монтажа.

Материалы по теме
Видео
Создатели фильма «Чебурашка» выпустят спецэпизод «Выходной» — премьера 1 января 2024 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android