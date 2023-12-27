Фильм «Мятежная луна» набрал почти 24 млн просмотров на Netflix за первые дни с премьеры

По информации Netflix, фильм «Мятежная луна» Зака Снайдера набрал почти 24 млн просмотров на Netflix всего за несколько дней после релиза. Это сделало картину самой популярной на английском языке на сервисе в период с 18 по 24 декабря.
Второе место по просмотрам за указанный период досталось ленте «Оставь мир позади» режиссёра Сэма Эсмейла, на третьем месте — сиквел «Побега из курятника».
Фото: Netflix
Сюжет «Мятежной луны» рассказывает о борьбе мирной колонии на окраине вселенной с безжалостным тираном Балисариусом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джимон Хонсу и многие другие. Вторая часть, «Дарующий шрамы», продолжит события первого фильма.
Вторая часть франшизы должна выйти в апреле 2024 года.