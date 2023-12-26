Фильм по сериалу «Триггер» нельзя пропускать из-за сюжета, но сама работа вышла слабой

«Триггер» — один из лучших российских сериалов последних лет. По формату он напоминает «Доктора Хауса», только герой здесь лечит душу, а не тело.

Артём Стрелецкий — гениальный психотерапевт, который за один сеанс может разобраться с детской травмой или залечить раны после сложного разрыва. Методы у героя суровые: обычно он погружает пациента на самое дно, после чего бедолага отталкивается и плывёт в лучшую жизнь. Есть мнение, что кризисная техника подходит не всем — однажды один пациент якобы не выдержал давления и выпрыгнул в окно, отправив Артёма в тюрьму. Впрочем, сам герой называет ту историю мутной и не считает себя виноватым.

В течение двух сезонов Стрелецкий лечил людей и доказывал: его методы работают. Параллельно он решал личные проблемы — эта задача оказалась практически неподъёмной. То бывшая жена шокирует выбором нового партнёра, то среди клиентов окажется поехавший человек из прошлого, то любимая внезапно отвернётся. В итоге следить за историями пациентов и сквозным сюжетом было дико интересно.

Премьера третьего сезона намечена на весну 2024 года. Чтобы фанаты не скучали, «Кинопоиск» выпустил фильм, готовящий зрителя к продолжению. Каким он получился? Увы, неоднозначным.

«Триггер. Фильм»: где смотреть?

Фильм доступен на «Кинопоиске».

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

Даже психологу нужен психолог

После событий второго сезона Артём взял ребёнка, сменил Москву на тихий провинциальный городок и стал барменом. Хотя полностью забыть о профессиональном прошлом не получается — к примеру, у начальника проблемы в семье, корень которых в так и не принятой смерти отца. Периодически герой включается в эту ситуацию и даёт мудрые советы.

В остальном Артём живёт как обычный человек и вроде бы преуспевает: отношения с ребёнком развиваются, приятная красотка отвечает взаимностью, новые товарищи подбадривающе хлопают по плечу. Увы, сбежать от прошлого невозможно — сначала оно преследует героя во снах, а затем настигает в реальности.

Артём и его новая подруга Майя Фото: «Кинопоиск»

Проблема фильма — в его тотальной необязательности. Артём сталкивается со множеством знакомых персонажей и нерешённых проблем, но почти не развивается. Сюжет тоже сдвигается с мёртвой точки только ближе к финалу. Всё остальное время зрителя погружают в новую жизнь Стрелецкого — она любопытная, но по накалу страстей сильно уступает прежней.

Даже попытки столкнуть героя с девушкой-психологом проваливаются. Казалось бы, красавица Майя взглянет на коллегу со стороны и поможет с его трудностями, но на деле она делает мало полезного. Персонажи пару раз погуляют, поболтают по душам, скажут добрые слова — и всё. В итоге арка о том, что даже психологу нужен психолог, остаётся нераскрытой.

В итоге новый «Триггер» ощущается вымученным фильмом. Его цель не в том, чтобы рассказать интересную историю, лучше раскрыть персонажей или решить давний конфликт. Сценаристы просто подогревают зрителя перед новым сезоном и собирают просмотры на громкой франшизе. Причём пропустить новинку нельзя — всё же финал важен для будущей истории.

Все старые знакомые в сборе Фото: «Кинопоиск»

Колоритные актёры и стильный визуал выручают

История в фильме спорная, зато она напоминает: актёров подбирал гений. Как же хорошо Ангелина Стречина смотрится в роли улыбчивой добродушной девчонки, Виктория Маслова — властной и одержимой женщины, а Максим Матвеев — гениального, но сломленного специалиста.

Новые персонажи тоже не подвели. К примеру, у владельца бара и его раздосадованной жены мало экранного времени, но в их отношениях чувствуются надрыв, страсть, убитые надежды.

Ещё и выглядит сериал по-прежнему отлично. Смена локации позволила показать прекрасные озёра, бескрайние поля, утренний туман, аккуратно стелющийся на траву. Видно, что за съёмки отвечали компании «Лунапарк» и «Плюс Студия» — в их портфолио много проектов с удачным визуалом.

Изумительный кадр Фото: «Кинопоиск»

«Триггер. Фильм»: стоит ли смотреть?

Фильм неоднозначный, но смотреть его стоит. Если любите сериал, должны следить за сквозным сюжетом. Если пропустили «Триггер», то… чем вы вообще занимались? Скорее навёрстывайте.

Оценка «Триггера» — 6,5 из 10

Понравилось

Отличный актёрский состав

Роскошный визуал.

Не понравилось