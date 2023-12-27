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Зак Снайдер устал от однотипных супергеройских фильмов

Зак Снайдер устал от однотипных супергеройских фильмов
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В недавнем интервью американскому журналу The Atlantic режиссёр Зак Снайдер рассказал об усталости от супергеройских фильмов. По словам постановщика, кино ими перенасытилось.

Снайдер отметил, что сейчас подобные ленты пришли в тупик и не могут из него выйти, будто бы, кроме кинокомиксов, больше нечего снимать.

Я испытываю ту же усталость от всех этих фильмов и им подобных. Никто не думает, что они идут на одноразовый фильм про супергероев.

Ещё режиссёр подчеркнул, что люди, которые идут на очередной супергеройский фильм, думают, что их ждёт что-то захватывающее, но на деле так не происходит.

Сам Снайдер тоже работал над кинокомиксами. Он снимал свою версию «Лиги справедливости», а ещё постановщик снимал «Хранителей».

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