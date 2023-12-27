Фильм «Догмен» Люка Бессона выйдет в онлайн-кинотеатрах России 25 января

Как сообщает «Кинопоиск», фильм «Догмен» Люка Бессона («Леон») наконец обрёл дату выхода в России. Картина выйдет в онлайн-кинотеатрах страны уже 25 января, минуя обычный прокат. В каких именно сервисах состоится релиз, станет известно ближе к премьере.

Изначально «Догмен» должен был выйти в России 28 сентября, после чего премьеру сдвинули на 26 октября. С чем были связаны задержки, неизвестно.

«Догмен» рассказывает историю мужчины с парализованными ногами, который становится вожаком стаи собак. По сюжету главному герою предстоит вступить в борьбу с влиятельным наркобароном, который прибрал к рукам власть в городе.

Впервые картину показали 31 августа на 80-м Венецианском кинофестивале. Главную роль в ленте исполнил Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). «Догмен» стал первым фильмом Люка Бессона, режиссёра «Леона» и «Пятого элемента», после четырёхлетнего перерыва.