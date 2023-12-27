Жители России выбрали самые нежеланные подарки на Новый год

Grechka Media и компании A2 Research провели опрос, в ходе которого узнали самые нежеланные подарки жителей России на Новый год. С результатами опроса ознакомилось издание «Газета.Ru».

Меньше всего жители России хотели бы получить подарок в виде подписки на какой-нибудь сервис. 41% опрошенных ответили, что всегда рады получить какую-нибудь электронику. Около 22% респондентов предпочли бы получить в подарок деньги.

Говоря о самых лучших подарках, 32% россиян выбрали смартфоны и компьютеры, ещё 22% назвали лучшим подарком технику для «умного» дома. Рассуждая о подарках, которые хотелось бы получить на Новый год меньше всего, 27% россиян назвали «подписки на ИИ сервисы для работы». На втором месте среди нежеланных подарков оказались подписки на развлекательные сервисы.