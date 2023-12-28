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NVIDIA представила «урезанную» GeForce RTX 4090 D

NVIDIA представила «урезанную» GeForce RTX 4090 D
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28 декабря компания NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 4090 D — это «урезанная» версия, предназначенная для китайского рынка. Производителю пришлось выпустить её, поскольку в середине октября правительство США запретило поставки потребительской видеокарты NVIDIA RTX 4090 в Китай, Россию, Беларусь, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Вьетнам.

Фото: NVIDIA

Ранее предполагалось, что в новой версии видеокарты инженеры компания уменьшат только количество тензорных ядер, однако число CUDA-ядер также снизилось.

Технические характеристики

CUDA-ядра: 14592 (16384 у обычной версии)
Частота: 2280-2520 МГц (2230-2520 МГц у обычной версии)
Видеопамять: 24 гигабайта GDDR6X, 384-битная шина, 21 Гбит/сек
Энергопотребление: 425 Вт

Фото: NVIDIA

На территории Китая GeForce RTX 4090 D будет продаваться по цене в 13 тыс. юаней (~ 163 тыс. рублей). О поставках видеокарты в другие страны пока не сообщается.

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