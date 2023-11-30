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Китайцы массово скупают флагманские видеокарты AMD после запрета поставок RTX 4090

Китайцы массово скупают флагманские видеокарты AMD после запрета поставок RTX 4090
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В середине октября правительство США запретило поставки потребительской видеокарты NVIDIA RTX 4090 в Китай, Россию, Беларусь, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Вьетнам. Администрация Белого дома объяснила свои действия тем, чтобы ограничить возможности Китая по развитию своих технологий, особенно в военных целях.

Китайские геймеры настолько обеспокоились возможными санкциями на другие мощные видеокарты, что начали скупать прямого конкурента RTX 4090 — флагман AMD Radeon RX 7900. По данным портала Expreview, спрос на графический ускоритель оказался настолько большим, что местные поставщики перестали справляться со своевременными доставками, а склады стремительно теряют запасы чипов.

Аналитики считают, что спрос на Radeon RX 7900 создаст дефицит на видеокарту по всему миру — это приведёт к росту её стоимости и сложностям с покупкой, как было во времена майнинга криптовалют. Тем временем NVIDIA уже готовит китайскую версию RTX 4090 с подзаголовком Dragon, которая не будет подпадать под санкции США.

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