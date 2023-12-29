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Фильм «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым покажут по ТВ под другим названием

Фильм «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым покажут по ТВ под другим названием
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Фильм «Свингеры», вышедший в 2022 году, покажут по Первому каналу, однако лента выйдет под другим названием. В телевизоре картина выйдет под названием «Новогоднее приключение». Об этом сообщил телеграм»-канал «Осторожно, новости».

Сюжет фильма вдохновлён латвийской комедией о семейных парах, которые в поисках острых ощущений и с желанием найти выход из семейного кризиса оказываются в Новый год на свингерской вечеринке. Они решают поменяться партнёрами, но план срывается и всё идёт не так, как задумано.

В канале «Осторожно, новости» отметили, что непонятно, как руководство Первого канала будет цензурировать содержание ленты — его название в титрах, «крамольные сцены» и сам сюжет.

Фото: Первый канал

Главные роли исполнили Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Наталья Рудова и Илья Носков.

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