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Вышел тизер сериала «На автомате» со звездой «Слова пацана»

Вышел тизер сериала «На автомате» со звездой «Слова пацана»
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Вышел тизер-трейлер криминального драматического сериала «На автомате». Одну из главных ролей в шоу исполнил Слава Копейкин, актёр нашумевшего шоу «Слово пацана».

Сюжет расскажет о братьях Роме и Жене, каждый день которых проходит одинаково. Однажды они находят склад с большим количеством оружия и собираются продавать его, чтобы заработать много денег. Как только они связываются с этой криминальной историей, то тут же привлекают внимание бандитов и других людей. С этого момента жизнь братьев кардинально меняется.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат Марс Медиа.

Режиссёром проекта выступил Борис Акопов. Вместе с Копейкиным в сериале сыграли Денис Косиков, Маргарита Галич, Агния Дитковските и другие.

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